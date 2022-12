Kärntner helfen bei plötzlichen Schicksalsschlägen

Gerade in der Vorweihnachtszeit kann es rasch passieren, dass man in all dem Adventtrubel und den Festvorbereitungen vergisst, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie einem selbst. Um in Not Geratenen in Kärnten zu helfen, haben unsere Redakteure wieder mehrere Familien besucht, um ihre Geschichten zu erzählen und ihnen gemeinsam mit unseren Lesern zu Weihnachten Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Vor mehr als 15 Jahren gründete die „Kärntner Krone“ daher den Verein „Krone“-Leser helfen, der seither unzählige Familien unterstützt hat. Heuer haben wir fünf Projekte ausgewählt, bei denen jeder mitmachen und Gutes tun kann.