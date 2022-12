EU-Westbalkan-Gipfel ++ Aktion für Gewaltschutz

Heute fand in Tirana in Albanien der EU-West-Balkan-Gipfel statt. Die Abhaltung dieses Gipfels in der Westbalkan-Region gilt als starkes Signal der Annährung. Bundeskanzler Karl Nehammer betonte beim Gipfel, dass es Österreich nicht nur um die Migration über die Westbalkan-Route gehe. Und: Frauenministerin Susanne Raab hat heute zu einem Gewaltschutzgipfel Vertreter aus Gewaltschutzeinrichtungen, Wissenschaft, Polizei und Justiz geladen. Die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts soll weiter verstärkt werden.