Langes Warten auf Befunde aus Villacher Pathologie

Kabeg verneint Personalmangel

Während einige Betroffene Personalmangel in der Abteilung als Grund für die Verzögerungen sehen, stellt der Krankenhausbetreiber Kabeg klar: „Wir bedauern, wenn es in Einzelfällen zu längeren Wartezeiten kommen kann. Derzeit herrscht an der Pathologie im LKH Villach allerdings Hochbetrieb“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Kabeg: „Es kommt zu zahlreichen internen und externen Befundanforderungen, die alle hochqualifiziert abgearbeitet werden.“ Personalmangel gebe es in der Pathologie aber keinen. Der gesetzliche Versorgungsauftrag sei am Landeskrankenhaus Villach jedoch in vollem Umfang gewährleistet.