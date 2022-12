Täter brach im Gerichtssaal in Tränen aus

Tränen und Reue

Noch vor dem Urteil brach der Hauptangeklagte in Tränen aus. Er entschuldigte sich via Dolmetscher bei den Opfern und kündigte an, so etwas nicht mehr zu machen. Der Beschuldigte fasste eine Haftstrafe von 6,5 Jahren aus. Er legte Berufung ein. 4,5 Jahre Haft lautete das Strafausmaß beim Komplizen. Dieser Täter nahm das Urteil an.