Energie-Pionier macht den Sonnenstrom teilbar

Strom gegen Lebensmittel

Bis es so weit ist, hat das junge Unternehmen, das auch international als Vorreiter gesehen wird, ohnehin viele Projekte am Laufen. So errichtet man beispielsweise zahlreiche Solar-Anlagen in Österreich mit einem Beteiligungsmodell. Ein neues Zusatzangebot ermöglicht zudem in Kooperation mit Ögreissler den Tausch von Strom gegen regionale Lebensmittel. Dabei wird an NGOs, Hilfsorganisationen oder Vereinen gespendeter Strom mit Gutscheinen belohnt. Und auch mit Gemeinden arbeite man immer enger zusammen, wie etwa mit Hardegg im Bezirk Hollabrunn. Dort kauft die Stadt selbst nämlich Strom von „eFriends“ und nutzt ihn für öffentliche Gebäude. „Die Gemeinde kauft den Strom wie vorher auch. Nur bekommt sie die Rechnung nicht von einer Aktiengesellschaft, sondern von Bürgern“, so Katt.