Forschungsprojekt: Strom aus der Ferne tanken

Besitzer von Photovoltaikanlagen kennen das Problem: Die Sonne knallt auf die Kollektoren, doch niemand ist Zuhause, um den produzierten Strom zu nutzen. Vor allem Besitzer von E-Autos trifft das doppelt: Sie müssen teils tief in die Tasche greifen, um ihr Auto unterwegs zu laden, während sie um wenig Geld in das Netz einspeisen. Oder sie schließen den Pkw erst am Abend an die Steckdose an, wenn sie selbst aber keinen Strom mehr erzeugen.