Ausrollung der Smart-Meter kommt in Schwung

Die flächendeckende Ausrollung der Smart-Meter, der „intelligenten“ Stromzähler, kommt in Österreich in Schwung. Ende vergangenen Jahres waren mehr als drei Millionen Geräte installiert. Die Ausrollungsrate lag bei mehr als 47 Prozent, bis Ende 2022 dürften es 64,5 Prozent sein. Angesichts der Energiekrise und in Hinblick auf die Klimaziele und den Erneuerbaren-Ausbau gewinnen die digitale Stromzähler an Bedeutung.