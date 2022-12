Jenna Ortega: Hype um Tanz von Wednesday Addams

Die Netflix-Serie „Wednesday“ bricht alle Rekorde. Sie ist meistgesehene Sendung in einer Woche in der Geschichte des Streaminganbieters, und die Welt hat sich in Hauptdarstellerin Jenna Ortega verliebt. Und nicht nur in sie, auch der Tanz, den sie während eines Schulballs vollführt, ist mittlerweile der Hit in den sozialen Medien.