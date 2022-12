FPÖ: „ÖVP wird Mikl-Leitner entsorgen“

Ein glattes „Nicht genügend“ stellt FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz Kanzler Karl Nehammer zu dessen erstem Amtsjahr aus. Die ÖVP führe das Land mit Krisen durch die Zeit und wäre sogar noch „Brandbeschleuniger“. Es sei zum Fremdschämen, sagt Schnedlitz im krone.tv-Talk mit Jana Pasching. Auf die Frage, ob sich die FPÖ in Niederösterreich vorstellen könne, mit der ÖVP zu koalieren, erklärte er: „Ich denke, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der eigenen Volkspartei entsorgt werden wird, aufgrund der Fehler und der Politik, die sie gemacht hat.“ Dann müsse man weiterschauen. „Ist dieses negative System in Niederösterreich weiter an der Macht oder werden Köpfe ausgetauscht?“ Bei letzterem wäre in Niederösterreich auch für alle Varianten der Koalition offen, so Schnedlitz.