Funkenflug verursachte Großbrand in Lagerhalle

Am Montag gegen 16 Uhr heulten in Arnoldstein die Sirenen. In einer Lagerhalle, in der hochbrennbare Stoffe aufbewahrt werden, war ein Brand ausgebrochen. „Vermutlich kam es während der Arbeiten durch eine Baggerschaufel zu einem Funkenflug, wodurch sich rasch ein Feuer entzündete“, heißt es seitens der Polizei.