Verein verteilt auch für Landsleute Essenspakete

Vorher noch in die Ukraine

Bevor es losgeht, wird aber noch ein Transport in die Ukraine im Jänner vorbereitet. Am 9. Dezember können Lebensmittelspenden im alten Lagerhaus Grünburg abgegeben werden. Der Verein hat heuer schon 65 Tonnen Lebensmittel in das Kriegsland transportiert. Diesmal werden auch Weihnachtspakete für Kinder dabeisein. „Wir wollen in jedes Packerl auch eine Taschenlampe legen, da die Stromversorgung durch den Krieg immer wieder unterbrochen wird. Damit sich die Kinder im Dunklen nicht fürchten müssen.“