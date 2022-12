Wienerin „gefangen“ in renovierter Gemeindewohnung

„Wenn die Türen wenigstens so gebaut worden wären, dass eine Nachrüstung von Türöffnern möglich wäre, könnte man das ja privat übernehmen. Da das aber nicht geschehen ist, würde alleine der Tausch der Wohnungstüre, zusätzlich zu einem Öffner, 9000 Euro kosten“, wandten sich die Tochter und der Sohn von Frau N. an die Ombudsfrau. Sie würden sich seit Monaten bemühen, in dieser Sache eine Lösung zu erreichen. „Wir sind chancenlos. Bei Wiener Wohnen interessiert das keinen“, schildern die beiden weiter.