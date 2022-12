„Yoga ist mehr als nur Bewegung!“

„Yoga ist viel mehr als nur Bewegung, es ist wohl eher ein Überbegriff von Meditation und innerer Arbeit“, fügt Felsberger hinzu. Sie hat sich ihr Wissen und Ausbildungen in Indien und Bali geholt. Die 33-Jährige ist Chefin von Nicoya Yoga und verfolgt bei ihrer Arbeit ein klares Ziel: „Ich bin als Hilfestellung da, zeige die Übungen vor. Ich will die Leute lehren, in sich zu gehen und sich selbst zu stabilisieren."