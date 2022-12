NEOS: Weit entfernt von einer schwarzen Null

Die Steuereinnahmen sprudeln auf Rekordniveau, aber von einer schwarzen Null ist Landeshauptmann Wallner weit entfernt, ärgert sich NEOS-Finanzsprecher Garry Thür. 990 Millionen Euro werden im kommenden Jahr in die Landeskassa fließen - so viel wie noch nie. Dennoch wird am Ende ein dickes Minus von 96 Millionen Euro zu Buche stehen - was in etwa fünf Prozent des Gesamthaushaltes entspricht.