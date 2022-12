„Etwas Besonderes!“ Große Ehre für Salzburgs Juwel

Jose Mourinho wartet

Im Februar geht’s für Kameri und Co. eine Etage darunter in der Europa League weiter. Dennoch wartet ein attraktiver Kontrahent in der Zwischenrunde: AS Roma mit Star-Trainer Jose Mourinho. „Ein sehr starker Gegner“, freut sich Kameri bereits auf das Kräftemessen. „Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen. Unser Ziel ist das Achtelfinale! Aber natürlich wissen wir, dass wir gegen einen Topklub spielen.“