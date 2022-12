Mross genießt Single-Leben mit Evelyn Burdecki

In der letzten Woche verriet Anna-Carina Woitschack, dass es rund zwei Wochen, nachdem das Ehe-Aus mit Stefan Mross offiziell geworden war, einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. „Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund“, erklärte sie. Während die 30-Jährige mit dem Österreicher auf Wolke sieben schwebt, zeigte sich ihr Ex fassungslos über die Liebes-News. „Für mich war es ein Schock, zu erfahren, dass Anna einen Neuen hat“, erklärte er tags darauf. „Das hat mich tief getroffen, ich habe da ganz schön daran zu knabbern.“