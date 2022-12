Naders Herzdame: Sie und das Baby brachten Glück

Dass Marcos Nader am Samstagabend seinen Kampf bei der Bounce Fight Night erfolgreich bestritt, lag bestimmt auch an der positiven Energie, die seine Frau Sandra und das noch ungeborene Baby im Bauch in den Ring sendeten. Marcos‘ Herzdame erwartet demnächst das zweite Kind von Österreichs Box-Aushängeschild. Am Rande der Bounce Fight Night nahm sich Sandra Zeit, um mit Michael Fally über das Baby, die Kampfvorbereitung ihres Mannes und auch dessen sportliche Zukunft zu sprechen. Aufgezeichnet wurde das Gespräch kurz vor Naders Kampf.