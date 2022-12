So sparen die Energieriesen jetzt selbst Energie

Auf Arbeitsstättenverordnung achten

In diesen Bereich will man auch bei der Linz AG in deren Konzernzentrale. „Bei der Raumtemperatur richten wir uns nach den jeweiligen Möglichkeiten - entsprechend der Arbeitsstättenverordnung. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Regelungen. In Stiegenhäusern, Gängen oder Räumen mit kürzeren Aufenthaltsdauern können etwa die Temperaturen auf Basis der Verordnung weiter gesenkt werden“, heißt es dazu aus dem Unternehmen, das damit rund fünf Prozent bei der Heizenenergie einsparen will.