„Edwardskrone“ muss für Charles vergrößert werden

Die britische Königskrone ist zur Vorbereitung auf die Krönung von Charles III. (74) aus dem Tower in London geholt worden. Wie der Buckingham-Palast in der Nacht zum Sonntag mitteilte, soll die „Edwardskrone“ für die Zeremonie am 6. Mai 2023 umgearbeitet werden. Laut Medien muss der Umfang der Krone für Charles vergrößert werden. Die historische Krone besteht aus Gold, Silber, Rubinen und Saphiren. Sie wiegt mehr als zwei Kilogramm.