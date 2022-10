Charles wird zum Sparefroh: So anders wird Krönung

Kürzer: Die Krönung findet wieder in der Westminster Abbey in London statt. Bei jener seiner Mutter, Queen Elizabeth II, dauerte die Zeremonie am 2. Juni 1953 noch vier Stunden. Die Krönung von Charles soll nur eine Stunde dauern. Auch uralte Bräuche, wie die Übergabe von Goldbarren an den Monarchen - werden gestrichen.