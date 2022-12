Fall Leonie: Urteil ++ Mehr Geld für Bundesländer

In der Nacht, die Leonie zum Verhängnis wurde, soll sie mit den drei Afghanern in die Wohnung von einem der Angeklagten gegangen sein. Dort hätten die Angeklagten dem Mädchen sieben Tabletten Ecstasy in ihr Getränk gemischt. Nachdem die Wirkung der Drogen eingesetzt hatte, sollen alle drei die 13-Jährige vergewaltigt haben. Trotz der bedrückenden Beweislage in Form eines Videos, eindeutigen DNA-Spuren und Zeugenaussagen bekannten sich die Angeklagten zu der Vergewaltigung mit Todesfolge nicht schuldig. Zwar wollen alle drei sexuellen Kontakt mit der 13-Jährigen gehabt haben, das aber ausnahmslos einvernehmlich. Das gab auch der Zweitangeklagte im Laufe des Prozesses zu.