Niederösterreich: Seine Mehrheiten und Eigenheiten

1. Jedes Bundesland ist einzigartig. Auch beim Wahlrecht. Was ist also in Niederösterreich zu beachten? Nur noch hier und im benachbarten Oberösterreich gibt es das so genannte Proporzsystem. Nein, das hat nichts mit Postenschacher der politischen Parteien zu tun. Sondern jeder Partei ab einer bestimmten Mindestgröße - an die knapp zehn Prozent der Stimmen - stehen gemäß Landesverfassung automatisch Sitze in der Regierung zu.