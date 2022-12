Korn mahlen wie in alten Zeiten - und das zu Hause

Der mehrfach nationale und internationale ausgezeichnete Betrieb der Inhaberin ist mittlerweile weltweit bekannt und ihre Mühlen sind in großen Bäckerein wie in London, Wien, Deutschland, Amerika, Südafrika und Brasilien im Einsatz. Und die Nachfrage ist auch weiterhin enorm. „Neben dem Aussehen ist vor allem wichtig, dass das Getreide vom Steinmahlwerk vermahlen wird - so wie es die Osttiroler Getreidemühle macht“, sind auch Bäcker von dem Produkt überzeugt.