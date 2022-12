Dieser Adventweg führt zum Wasserfall

Einen Winterpfad der besonderen Art gibt es nun auch im Maltatal - und zwar in Form eines Adventweges, der zu einem Wasserfall führt. „Mit dem neuen Angebot wollen wir touristisch weiterdenken und die Vorweihnachtszeit für Gäste und Einheimische in Malta attraktiver gestalten - in Anlehnung an den Gmünder Advent und den Adventwanderweg am Katschberg“, erklärt Kerstin Pirker vom Tourismusverband, die mit ihren Kollegen und dem Verein „Maltatal erleben“ das Projekt verwirklicht hat.