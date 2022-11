Meghan: Netflix-Dokuserie, aber kein Reality-TV

Wenige Tage vor dem erwarteten Start ihrer Dokuserie bei Netflix hat Herzogin Meghan eine Teilnahme an einer Reality-Show ausgeschlossen. In der letzten Folge ihres Podcasts „Archetypes“, die am Dienstag ausgestrahlt wurde, scherzte die ehemalige Schauspielerin mit dem Produzenten der TV-Serie „The Real Housewives Of Beverly Hills“, Andy Cohen, über eine Teilnahme an der Sendung.