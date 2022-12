Österreichischer Jugendpreis geht heuer an Tirol

Im Zuge des Erfolgsprojekts waren insgesamt sieben junge Erwachsene aus Schweden, der Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und Deutschland in Tirol bis zu zwölf Monate lang ehrenamtlich in folgenden gemeinnützigen und sozialen Einrichtungen engagiert: Schulgarten - Aktive Montessorischule Telfs, Die Bäckerei - Kulturbackstube in Innsbruck, Arche Tirol in Steinach und St. Jodok, Pro Juventute Mikado in Kirchbichl und Seniorenresidenz Veldidenapark in Innsbruck. Besonders hervorzuheben war bei diesem Projekt der außerordentliche Einsatz der Freiwilligen trotz der Corona-Pandemie sowie die Partizipation der jungen Menschen gerade im heurigen „Europäischen Jahr der Jugend“ beispielsweise mit der Radiosendung „Talking Europe“ auf Radio Freirad in Innsbruck.