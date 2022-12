Welt-Aids-Tag: Netzwerk will neuen Namen für HIV

„Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir über HIV denken und sprechen. Und beim Ursprung damit beginnen: beim Namen“, schrieben die Mitglieder von Youth Against Aids in einem offenen Brief an den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Einen eigenen Vorschlag unterbreiteten sie nicht. Leserinnen und Leser sind jedoch aufgefordert, eigene Vorschläge online einzureichen.