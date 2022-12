Sturm macht den Abflug - einer geht von Bord

Der 22-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Austria Wien zu Sturm und absolvierte in der Herbstsaison drei Spiele in der Bundesliga, zwei Partien in der Champions-League-Qualifikation sowie zwei Einsätze im ÖFB-Cup für das Team von Christian Ilzer. Demaku wird mit sofortiger Wirkung und bis zum Ende der Saison an Klagenfurt verliehen, nach Ablauf der Leihe wird er nach Graz zurückkehren.