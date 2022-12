Die Kelag plant neues Kraftwerk Kolbnitz

"Als wichtigste Ziele nenne ich die zusätzliche Erzeugung elektrischer Energie aus Wasserkraft und gleichzeitig die Verbesserung des ökologischen Zustandes des Möllabschnittes. Der Wasserschwall aus den Kraftwerken Außerfragant und Gößnitz wird in Zukunft nicht mehr einfach in die Möll geleitet, sondern gelangt durch einen Stollen zum geplanten Kraftwerk Kolbnitz und danach ins große Ausgleichsbecken Rottau. Das hat positive Auswirkungen auf die Flussökologie der Möll, bedeutet zusätzlich einen Beitrag zum Hochwasserschutz und ist eine nachhaltige grüne Investition“, so Energiereferentin Landesrätin Sara Schaar.