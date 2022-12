Per „Halbstunden-Takt“ in die Landeshauptstadt

„Vom kostenlosen Anrufsammeltaxi an Adventsamstagen sowie am 8. Dezember würden junge Menschen und Senioren aus Egelsee profitieren“, so Stadträtin Bernadette Laister und Gemeinderat Andreas Ettenauer. Und sie sprechen den Einwohnern aus der Seele - wie Maria Auer (73). Denn ohne Auto ist der Einkauf in der Innenstadt für die Pensionistin schwierig: „Gerade in Zeiten wie diesen würde eine kostenlose Öffi-Linie im Advent sehr helfen, um Geschenke in der Kremser Altstadt zu besorgen“, wünscht sie sich ein Gratis-Angebot