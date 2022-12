Ungleiches Brüder-Paar heuert bei FP und Grünen an

Erster gemeinsamer Antrag kommt in den Gemeinderat

Um ein Signal zu zünden, werden sie am 12. Dezember auch ihren ersten gemeinsamen Gemeinderatsantrag stellen. Sie setzen sich für eine faire Aufwandsentschädigung von Wahlbeisitzern ein. Künftig soll es für die Helfer einen Gutschein im Wert von 30 Euro in Form von „Freistädter Zehnern“ geben. „Es ist eine Kleinigkeit, die aber die Wertschätzung der Arbeit ausdrücken soll. Wir planen weitere Anträge, vielleicht kommt da noch mehr“, sagt Eibensteiner (51). Er kandidierte 2021 erstmals für die Grünen.