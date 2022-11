Scherenangriff auf völlig Fremde in der Bim

Ein Tag wie jeder andere für die 24-Jährige: In der Früh machte sie sich auf den Weg in die Arbeit und stieg in die Straßenbahnlinie 43 bei der Station Schottentor ein. Genau wie die 56-jährige Betroffene. Schon mit einer Schere in der Hand betritt diese die Bim. Die 24-Jährige setzt sich eine Reihe vor ihr hin. Und völlig aus dem Nichts versucht die 56-Jährige, auf die junge Frau einzustechen.