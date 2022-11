WM: Messi vs. Lewandowski ++ Ronaldo vor Wechsel

Am dritten Spieltag der Gruppen C und D bei der Fußball-WM in Katar treffen die Starkicker Lionel Messi und Robert Lewandowski im direkten Schlagabtausch zwischen Argentinien und Polen im Abendspiel aufeinander. Außerdem solle der vereinslose Cristiano Ronaldo kurz vor einer millionenschweren Vertragsunterzeichnung bei einem saudischen Klub stehen und die heimischen Box-Stars rund um Marcos Nader sind mitten in den Vorbereitungen für die zehnte Bounce Fight Night, die sie am Samstag ab 17:45 Uhr live auf Krone.TV sehen. Das und noch mehr heute im „Krone“-Sport-Studio mit Moderatorin Katie Weleba.