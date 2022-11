Strompreisbremse++Nehammer wieder im U-Ausschuss

Am 1. Dezember tritt die Strompreisbremse für Haushalte angesichts der explodierenden Stromkosten in Kraft. Und: Fast genau neun Monate nach dem ersten Mal tritt Bundeskanzler Karl Nehammer am heutigen Mittwoch erneut in den U-Ausschuss zu mutmaßlicher Korruption der ÖVP. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, den 30.November, mit Stefana Madjarov.