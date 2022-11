Todesdrohungen gegen Meghan waren „sehr ernsthaft“

Man habe sich der Drohungen gegen die Herzogin mit vollem Einsatz angenommen, so der frühere Anti-Terror-Chef der Londoner Polizei weiter: „Wir hatten Teams, die deswegen ermittelt haben. Es wurden auch Menschen wegen dieser Drohungen strafrechtlich verfolgt“, erklärte er. Basu war für mehrere der größten Polizeieinsätze in der britischen Hauptstadt in den vergangenen Jahren zuständig.