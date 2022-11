Trotz Corona-Pandemie: Positive Bundesliga-Bilanz

Auch in puncto Zuschauer konnte man ein Plus verzeichnen. In der Herbstsaison kamen im Schnitt 4.700 Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Heimspielen. Das sei der höchste Wert seit der Saison 2011/12, als über die gesamte Saison betrachtet 4.916 Besucherinnen und Besucher gezählt wurden. Eine im Oktober 2021 gestartete Mitgliederoffensive habe zu einer Steigerung um 55 Prozent auf 500 geführt, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung will man die Tausendermarke knacken.