Heimischen VAR bleibt Sponsor weitere 2 Jahre treu

In der ersten Saison ist der VAR mehr als tausendmal offiziell zum Einsatz gekommen - sogenannte „Silent Checks“, die während eines Matches ständig durchgeführt werden, noch nicht eingerechnet. „Auch wenn der Video-Referee im ersten Jahr da und dort für Diskussionen gesorgt hat, hat er damit doch wesentlich mehr Durchblick in das Spielgeschehen gebracht und den Referees geholfen, mehr richtige Entscheidungen zu treffen. Das verbindet uns, weil auch wir mit unseren Online-Vergleichsrechnern jeden Tag tausenden Konsumentinnen und Konsumenten helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, so Mathias Bayer, Chief Marketing Officer von durchblicker.