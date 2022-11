Putin will „den Winter als Kriegswaffe“ einsetzen

„Der NATO gehen die Panzer nicht aus“

Nach Angaben von Litauen hat die NATO genügend Panzer, die sie der Ukraine überlassen könnte. „Der NATO gehen die Panzer nicht aus“, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis vor dem Treffen in Bukarest. „Wenn wir also den Bestand an Panzern ausweiten, die in die Ukraine geschickt werden, hat die NATO die Chance, die Versorgung aufrechtzuerhalten.“