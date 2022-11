Wie im Krieg: Lebensmittel-Pakete vor Supermarkt

Das sind die Empfehlungen an die Österreicher

Der Bevölkerung wird für einen solchen Krisenfall ein Vorrat von Lebensmitteln für 14 Tage empfohlen. Die Nationalbank rät, stets genügend Bargeld zu Hause zu haben: ungefähr in der Höhe eines doppelten Wocheneinkaufs des täglichen Lebens in niedrigen Stückelungen. Es empfiehlt sich, das Geld gut gesichert aufzubewahren.