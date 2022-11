Drei „tanzende“ Friedhofstürme in Warteschleife

„Hochhausprojekte sind völlig überdimensioniert“

Weniger Glück hatten die beiden wohl aufsehenerregendsten Einreichungen. Das Projekt in der Langgasse fiel völlig durch, die Entwickler der drei tanzenden Türme in der Friedhofstraße, die bereits 2017 Thema waren, bekamen einige Hausaufgaben für eine Wiedervorlage. Den Experten soll die erhöhte Baudichte missfallen haben. „Wir begrüßen die Entscheidung des Beirats. Die präsentierten Hochhausprojekte beim Barbarafriedhof und in der Langgasse sind völlig überdimensioniert. Diese ,Wünsch-dir-was-für-Investoren-Mentalität` verhindert eine qualitätsvolle Stadtentwicklung. Es braucht hier eine konsequente Stadtplanungspolitik, die potenziellen Investoren klare Regeln vorgibt“, macht der Grüne Planungssprecher und Stadtplanungsexperte Markus Rabengruber deutlich.