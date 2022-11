Sonnenblumen bringen die Ideen zum Blühen

Der Welser Speiseölhersteller VFI, der für Marken wie Bona und Kronenöl bekannt ist, baut bei der Ölmühle in Ennsdorf eine Schälanlage für Bio-Sonnenblumenkerne. „Die schönsten Kerne werden dann nicht mehr gepresst, sondern gehen in Säcken verpackt an Bio-Bäcker“, sagt Chef Florian Rauch.