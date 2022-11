Kaderloser Youngster geht diesen Winter „All-In“

„Ich möchte nicht an den Punkt kommen, an dem ich mir vorwerfen muss, nicht alles versucht zu haben“, sagt Kilian Böck. Aus diesem Grund hat der 20-jährige Lochauer beschlossen, „All-in“ zu gehen. „Da ich weder einem VSV- noch ÖSV-Kader angehöre, muss ich mir das Training komplett selbstständig organisieren“, erzählt der 20-Jährige, der in der Vorsaison als Teil des Projekts GOING FOR GOLD 2022 noch mit Paul Vonier, Andi Mathis, David Meier, Elias Netzer und Simon Fleisch unter der Leitung von Ex-Weltcupläufer Pierre Egger trainierte.