Neues Wiener Label: Nachhaltigkeit mit Wau-Effekt

Wo befindet sich die Produktionsstätte?

Unterschiedlich. Abends und in meiner Freizeit knüpfe ich die bunten Halsketten für Vierbeiner selbst. Dafür verwende ich Holzperlen und einen reißfesten Baumwollfaden. Die weichen Hundeleinen- und Geschirre sowie Halsbänder aus Rinderleder werden von Ali, einem ehemaligen Veterinär in der Türkei produziert. Die Dulces Sueños Hundebetten gibt es in limitierter Auflage. Sie werden aus den hochwertigsten handgewebten Stoffen, von alten Frauen in Santa María del Camí auf Mallorca hergestellt.