Aromen für den Adventzauber im Punschhäferl

Wann könnten Glühmost oder heißer Punsch besser schmecken, als in diesen kalten Tagen? Ulrike Stögermayr, Landwirtin vom BioApfelhof in Wolfsegg, macht Glühmost , der im „Mostland Oberösterreich“ große Tradition genießt, am liebsten selbst: „Ich nehme hochwertigen Birnen- oder Apfelmost und erwärme ihn. Achtung - man darf ihn aber nicht zu stark kochen!“, lässt sie sich in ihrer Küche über die Schulter schauen.