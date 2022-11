Tochter (14) versklavt - Polizei nimmt Eltern fest

Mädchen zeigte Fall bei Polizei selbst an

Die Minderjährige hatte den Fall laut Behörden im Oktober selbst angezeigt. Sie sei spontan in einem Polizeirevier erschienen und habe unter Tränen von den Taten des aus Bosnien stammenden Paares berichtet, die sie seit Jahren erlebt habe. Nach ihrer Anzeige kam sie sofort in einer Schutzeinrichtung unter.