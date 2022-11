Rassist zum Dinner: Weißes Haus kritisiert Trump

Die Leugnung des Holocaust sei „widerwärtig und gefährlich“ und müsse „entschieden verurteilt werden“, so Bates. Trump bestätigte, dass er am Dienstagabend mit West in Mar-a-Lago in Florida zu Abend gegessen hatte. Er sagte, dieser habe Freunde mitgebracht, darunter Nick Fuentes, einen ausgesprochenen Antisemiten und Rassisten. „Ich kannte Nick Fuentes nicht“, schrieb Trump am Freitagabend in seinem Onlinekanal Truth Social.