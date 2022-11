Innviertler (20) krachte mit Auto gegen einen Baum

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Braunau lenkte seinen Pkw am Samstag gegen 13.45 Uhr von Braunau kommend Richtung Neukirchen an der Enknach. Auf Höhe StrKm 55,4 im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn in ein angrenzendes Waldstück ab und krachte gegen einen Baum.