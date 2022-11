Wer Müll entsorgen will, muss 50 Kilometer fahren

Fusion soll Vorteile bringen

Generell sieht er in der Zusammenlegung der Sammelstellen viele Vorteile. „Es ist gar nicht leicht, Personal zu finden. Ebenso gestaltet sich die Suche nach Standorten für Altstoffsammelzentren oft nicht so einfach.“ In Goisern war dies nicht der Fall. In der Nähe des Tennisplatzes widmete die Gemeinde ein rund drei Hektar großes Areal von Grünland in Betriebsgebiet um. Dort hätte das ASZ aus dem Boden gestampft werden sollen. Diese Idee wurde aber verworfen. „Wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren bei uns nur sehr geringe Sammelmengen erzielt wurden, etwa nur ein Fünftel von Bad Ischl“, meint Bürgermeister Leopold Schilcher (SP). Allerdings hat das ASZ in Goisern nur am Freitag offen, in Bad Ischl an fünf Tagen.