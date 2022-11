Kiew weiterhin ohne Strom - Zehntausende betroffen

Selenskyj kritisiert Kiews Bürgermeister Klitschko

Nach den russischen Raketenangriffen mit massiven Zerstörungen machte die Ukraine Fortschritte bei der Wiederherstellung ihrer Stromversorgung. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte jedoch, dass es gerade in Kiew nur langsam vorangehe. „Viele Kiewer Bürger waren mehr als 20 oder sogar 30 Stunden ohne Strom“, sagte er am Freitagabend. Er erwarte vom Büro des Bürgermeisters Qualitätsarbeit, sagte er in selten offener Kritik an Stadtoberhaupt Vitali Klitschko.