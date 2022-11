Finale! Australien biegt Kroatien nach Rückstand

Australiens Tennis-Auswahl hat als erstes Team das Endspiel der Davis-Cup-Endrunde in Malaga erreicht. Der 28-fache Sieger setzte sich am Freitagabend 2:1 gegen den Vorjahresfinalisten Kroatien durch und greift erstmals seit 19 Jahren wieder nach der Trophäe. Gegner im Finale am Sonntag ist Italien oder Kanada.